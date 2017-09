USA drohen Nordkorea mit "massiver militärischer Reaktion"

US-Verteidigungsminister James Mattis sagte nach einem Treffen von Sicherheitsberatern, dass US-Präsident Donald Trump über alle "möglichen militärischen Optionen" gebrieft werden möchte. "Wir haben klar gemacht, dass wir uns verteidigen können. Jede Bedrohung der USA oder ihrer Territorien, einschließlich Guam, oder ihrer Verbündeten wird eine massive militärische Antwort nach sich ziehen, eine sowohl effektive als auch überwältigende Antwort."

Zuvor hatte Nordkorea die "erfolgreiche" Zündung einer Wasserstoffbombe von "beispielloser Kraft" gemeldet. Wie Staatsmedien am Sonntag in Pjöngjang berichteten, sei eine Wasserstoffbombe getestet worden, die weit stärker als herkömmliche Atomsprengsätze ist. Mit der Bombe könne auch eine neue Interkontinentalrakete (ICBM) bestückt werden, berichtete Nordkoreas Staatsfernsehen laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap. Südkorea und Japan bestätigten den neuen unterirdischen Atomversuch und verurteilten ihn scharf.

WATCH: Reporter: “Mr. President, will you attack North Korea?”

President Trump: “We’ll see.”

https://t.co/wkUxeMt8Ex — NBC News (@NBCNews) September 3, 2017

Der insgesamt sechste Atomtest ist eine massive Provokation des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in den stark gewachsenen Spannungen mit den USA und den Ländern in der Region. Trump hat den jüngsten Atomwaffentest Nordkoreas als "sehr feindlich und gefährlich" für die USA bezeichnet. Pjöngjang sei eine "große Bedrohung und Peinlichkeit" auch für China, "das versucht zu helfen, aber mit wenig Erfolg", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Eine Politik der Befriedung mit Pjöngjang "funktioniert nicht". Als ihn ein Journalist fragte, ob die USA nun Nordkorea angreifen werden, sagte der US-Präsident: "Wir werden sehen."

Der UN-Sicherheitsrat tritt am Montag (16.00 Uhr MESZ) zu einer Sondersitzung zusammen. Das Treffen finde auf Antrag der USA, Großbritanniens, Frankreichs, Japans und Südkoreas statt, erklärten Diplomaten am Sonntag in New York.