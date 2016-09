Hillary Clinton ist bei einer Spendenveranstaltung in New York wohl etwas über das Ziel hinausgeschossen. Die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten hat bei einer Spendengala gesagt: "Grob verallgemeinert kann man die Hälfte der Trump-Unterstützer hineinstecken in etwas, was ich einen 'Sack der Erbärmlichen' nenne." Clinton ist nach ihren scharfen Äußerungen über die Anhänger ihres Rivalen Donald Trump nun etwas zurückgerudert.

Sie bedauere, dass sie in ihren Bemerkungen von "der Hälfte" der Trump-Anhänger gesprochen habe. "Das war falsch", erklärte Clinton am Samstag. Sie sei bei ihren Äußerungen zu "grob generalistisch" gewesen, was nie eine gute Idee sei. Sie bleibe aber dabei, dass Trump seine Kampagne größtenteils auf Vorurteile und Paranoia aufgebaut habe. Sie werde nicht aufhören, die Rhetorik in Trumps Kampagne bigott und rassistisch zu nennen.

"I won't stop calling out bigotry and racist rhetoric in this campaign." —Hillary pic.twitter.com/C3Z7GybJ53 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 10. September 2016

Der Republikaner Trump hatte daraufhin getwittert: "Wow, Hillary Clinton war so beleidigend zu meinen Unterstützern, Millionen großartiger und hart arbeitender Menschen. Ich denke, das wird sie bei den Wahlen etwas kosten!"

Wow, Hillary Clinton was SO INSULTING to my supporters, millions of amazing, hard working people. I think it will cost her at the Polls! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. September 2016

Später erklärte er, ihre Reaktion sei ein "Beweis dafür, dass sie für die Präsidentschaft ungeeignet sei.