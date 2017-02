Eine bunte Menschenmenge hielt Fahnen in den Regenbogenfarben und US-Flaggen in die Höhe. Viele trugen rosafarbene Strickmützen mit Katzenohren - diese "pussyhats" wurden vielfach beim Marsch der Frauen getragen, der aus Protest gegen die Amtseinführung Trumps in Washington stattfand. Die Demonstranten riefen Slogans wie "Kein Hass, keine Angst! Flüchtlinge sind willkommen!"

Foto: REUTERS/ANDREW KELLY Auch mehrere örtliche Politiker traten bei der Kundgebung auf, darunter der einflussreiche demokratische Senator Chuck Schumer aus New York, der ein Ende der von Trump erlassenen Einreiseverbote für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern forderte.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Yana Paskova In der Hauptstadt Washington marschierten unterdessen mehrere hundert Demonstranten vom Weißen Haus zum Kapitol, um ihre Solidarität mit Einwanderern zu zeigen. Viele hielten Schilder hoch, auf denen Sprüche standen wie: "Tausche Trump gegen eintausend Flüchtlinge" oder "Liebe kennt keine Grenzen".

Trump in Florida: Rund 2000 Menschen protestierten

In Florida haben rund 2000 Menschen in der Nähe des Luxusresorts von US-Präsident Donald Trump gegen dessen Einwanderungspolitik protestiert. "So sieht Demokratie aus" und "Kein Verbot, keine Mauer" riefen die Demonstranten am Samstag und stellten sich damit gegen die von Trump erlassenen Einreiseverbote für Muslime sowie den beabsichtigten Mauerbau an der Grenze zu Mexiko.

Foto: REUTERS/CARLOS BARRIA Trump selbst hielt sich am Wochenende ebenfalls dort auf besuchte am Samstag mit First Lady Melania Trump den jährlichen Ball des Roten Kreuzes in der Hotelanlage Mar-a-Lago. Der Protest in West Palm Beach war eine von vielen Demonstrationen am Samstag in den USA und weltweit gegen die Politik des US-Präsidenten.