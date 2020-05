Wien als Tummelplatz iranischer Agenten

Vom Dritten Mann ist in Wien nichts mehr zu sehen. Nun aber sollen angeblich an die hundert Agenten des iranischen Nachrichtenministeriums „MOIS“ in der österreichischen Bundeshauptstadt ihr Unwesen treiben.

So zumindest steht es im Ende Dezember veröffentlichten, jüngsten Bericht der amerikanischen Library of Congress über den MOIS geschrieben. Der Grund für diese erhöhten Spionageaktivitäten: Österreich habe die Beziehungen zum Iran auch nach der US-Geiselkrise (1979–81) nicht abgebrochen und unterhalte „anhaltend gute Kontakte“ zum Mullah-Regime in Teheran.

Der österreichische Iran-Experte Walter Posch, Mitarbeiter an der renommierten Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, hegt Zweifel an der „angeblich“ so großen Zahl iranischer Agenten. „Wo internationale Organisationen vertreten sind – so wie in Wien – sind die Iraner sehr aktiv, das ist klar. Aber ob es nun mehr sind als in Deutschland, lässt sich nicht sagen. Und die Frage ist auch: Wen rechnet man bei diesen angeblich 100 dazu? Ist da auch der Mullah dabei, der in einer Moschee arbeitet und einmal berichtet? Aber an die hundert richtig ausgebildete Nachrichtenagenten in Wien – diese Zahl scheint mir doch sehr hoch.“