Ungarn: Wahlbeteiligung ist auf Rekordkurs

Die Schließung der letzten Wahllokale wurde erst gegen 21.30 Uhr erwartet, wie die Wahlbehörde mitteilte. Erst dann würden auch erste Auszählungsergebnisse veröffentlicht, hieß es. Der Rückstau entstand an jenen Orten, vornehmlich in Budapest, wo Personen abstimmen durften, die sich am Wahltag nicht an ihrem eigentlichen Wohnort aufhielten. Auf Videoaufnahmen in Online-Medien waren großteils junge Menschen in den Warteschlangen zu sehen.