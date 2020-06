Junge haben keinen Bock auf die Europa-Wahl

Freilich ist das alles graue Theorie, tatsächlich wurde nie über diesen Reformvorschlag abgestimmt. Von den großen Fraktionen im EU-Parlament waren nur die Grünen dafür. Europas Volkspartei, Sozialdemokraten und Liberale konnten sich nicht einigen. Der Vorschlag wurde 2011 offiziell zurück an den Verfassungsausschuss verwiesen, wo er bis heute in einer Schublade schlummert. „Es gab Widersprüchlichkeiten in Duffs Vorschlag“, erinnert sich der SPÖ-EU-Mandatar Jörg Leichtfried. Aber der Vorschlag sei nicht auf ewig vom Tisch, sondern nur „vertagt“, glaubt Leichtfried. „Auch wenn ich nicht glaube, dass genau diese Idee mit den 25 EU-Sitzen eine Mehrheit im EU-Parlament bekommen wird. Es wird sicher was anderes kommen.“

Somit haben alle EU-Bürger am Wahltag wie bisher nur die Wahl zwischen den österreichischen Kandidaten. Wie kann es dann sein, dass es Spitzenkandidaten der europäischen Parteien gibt?

Für die EU-Volkspartei tritt ja Jean-Claude Juncker an, für die EU-Sozialdemokraten Martin Schulz, für die EU-Liberalen Guy Verhofstadt und Olli Rehn und für die EU-Grünen José Bové und Ska Keller. „Es gab im EU-Parlament unter den großen Fraktionen ein Übereinkommen, dass die EU-Parteien Spitzenkandidaten aufstellen und das EU-Parlament einen von diesen Spitzenkandidaten als Kommissionspräsident wählen wird“, erklärt Leichtfried. Wer also Schulz, Juncker, Verhofstadt oder Bové haben will, muss die nationale Schwesterpartei wählen, also SPÖ, ÖVP, Neos oder Grüne.

Rechtlich bindend ist das nicht. Besteht nicht die Gefahr, dass die Staats- und Regierungschefs letztlich jemand anderen nominieren? Leichtfried: „Das hätte eine riesige Verfassungskrise zur Folge. Das EU-Parlament würde das sicher nicht akzeptieren.“

So macht es auch nichts, dass Juncker nicht einmal für seine Volkspartei in Luxemburg kandidiert – er scheint auf keiner Wahlliste auf. Sollte er verlieren, geht er also sicher nicht ins EU-Parlament.