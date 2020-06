Nur jeder Fünfte hat null Bock auf EU-Politik

Zwar ist die Bevölkerung über die Vorgänge in den Europäischen Institutionen nur wenig informiert, doch das Interesse scheint vorhanden zu sein. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Oekonsult unter 1127 wahlberechtigten Österreichern. Kristin Allwinger, Studienleiterin bei Oekonsult: "Die gute Nachricht zur EU-Politik ist: Österreichs Bevölkerung wäre gar nicht so uninteressiert an Informationen."

In knapp vier Wochen, am 25. Mai, findet die Wahl zum EU-Parlament statt. Aus Österreich wurden bisher 19 Abgeordnete entsandt. Weil mit Kroatien das bereits 28. EU-Mitgliedsland aufgenommen wurde, werden künftig nur mehr 18 Abgeordnete aus Österreich im riesigen Plenum Platz nehmen.

Fast ein Drittel der Befragten gab an, zumindest einmal pro Woche über die Arbeit der EU-Mandatare in TV-Nachrichten oder Zeitungen informiert werden zu wollen, jeder Fünfte wünscht sich Infos per Post oder eMail. Auch die Bitte nach regelmäßigen Sprechtagen ist bei 8,4 Prozent der Österreicher vorhanden. Null Interesse an der Arbeit der EU-Parlamentarier gaben 19,8 Prozent an.