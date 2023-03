Ukrainischer Außenminister für Selenskij-Auftritt bei den Oscars

Edward Berger, Regisseur des nominierten Films "Im Westen nichts Neues" ("All Quiet on the Western Front"), sagte zu der Debatte: "Ich habe das Gefühl, man kann das auch trennen. Und es muss jetzt nicht auf jeder Berlinale und auf jedem Festival und auf jeder Feierlichkeit Selenskij zu sehen sein. Aber er wird präsent sein, da bin ich mir sicher. Also präsent in den Köpfen der Menschen und auch in den Reden."

Wenig inhaltliches bekannt bis jetzt

Inhaltlich ist zur anstehenden Oscar-Verleihung noch wenig bekannt. Ein möglicher Auftritt von Wolodymyr Selenskij wurde öffentlich von Seiten der Veranstalter bisher nicht thematisiert. Auch auf Anfrage äußerte sich die Academy zunächst nicht.