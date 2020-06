Störfall in der Ukraine: Kein neues Tschernobyl

Saporischja gilt als Europas größtes Kernkraftwerk. Es verfügt über sechs Kraftwerksblöcke mit einer elektrischen Leistung von je 1000 Megawatt. Das AKW liegt direkt am Fluss Dnepr nahe der Stadt Enerhodar, etwa 50 Kilometer von der Großstadt Saporischja entfernt. Direkt neben dem Kernkraftwerk steht das konventionelle Kraftwerk Saporischja. Mit dem Bau des Kraftwerks Saporischja wurde im Jahr 1980 begonnen. Im Dezember 1984 wurde der erste Reaktor der russischen Standard-Baureihe WWER-1000/320 in Betrieb genommen.

In der Ukraine laufen 15 Druckwasserreaktoren an vier Standorten, zwei weitere Reaktoren sind im Bau. Es gibt vage Pläne für bis zu neun weitere Reaktoren. Das ukrainische Atomprogramm startete in den 1970er-Jahren mit dem Bau von vier Reaktoren in Tschernobyl. Es folgte ab den 1980er-Jahren ein massiver Ausbau der Atomkraft an vier weiteren Standorten, wobei fast durchwegs sehr groß dimensionierte Druckwasser-AKW entstanden, berichtete Global 2000. 1986 ereignete sich dann der weltweit bisher dramatischste Atomunfall an Block 4 in Tschernobyl.