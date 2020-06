Präsident abgesetzt, Julia Timoschenko ist frei

Doch die schwere Krise der Ukraine ist damit noch nicht gebannt, die Lage im Land bleibt fragil. Denn was in Kiew und im Westen des Landes gestern gefeiert wurde, sieht man im Osten mit größter Skepsis. Vertreter der prorussischen Regionen im Süden und Osten des Landes haben sich offen auf die Seite des Präsidenten geschlagen. "Die Ereignisse in der ukrainischen Hauptstadt haben zur Lähmung der Zentralmacht und zur Destabilisierung der Regierung geführt", erklärten die Vertreter örtlicher Regierungen und Parlamente in Charkiw. In Sewastopol, der Hauptstadt der Krim, kam es am Samstag zu Demonstrationen für die Loslösung der Halbinsel von der Ukraine und den Anschluss an Russland.

Viktor Janukowitschs Machtbasis liegt im Osten der Ukraine. Befürchtet wird, dass er und seine Getreuen zu ihrem eigenen Schutz eine Spaltung des Landes voran treiben könnte.