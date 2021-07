Poroschenko: Timoschenko soll verzichten

Der US-Kongress verabschiedete eine Milliarden-Hilfe für die Ukraine. Nach dem Senat stimmte am Dienstag auch das Repräsentantenhaus mit großer Mehrheit für Kreditgarantien im Umfang von einer Milliarde Dollar (gut 725 Millionen Euro). Der Beschluss muss nun noch von Präsident Barack Obama unterzeichnet werden. Die ukrainische Übergangsregierung bezifferte den Bedarf an Finanzhilfen allein für das laufende Jahr auf mindestens 15 Milliarden Dollar. Der IWF stellte Kiew in der vergangenen Woche einen Hilfskredit von bis zu 18 Milliarden Dollar (13 Mrd. Euro) in Aussicht.

Im Zusammenhang mit der Krimkrise erwägen die USA die Entsendung eines Kriegsschiffs in das Schwarze Meer. Ein solcher Vorschlag sei im Gespräch, sagte ein ranghoher Vertreter des US-Verteidigungsministeriums am Dienstag an Bord eines Flugzeugs, mit dem Minister Chuck Hagel in den Bundesstaat Hawaii unterwegs war. Zudem solle sich "bald" eine Delegation nach Europa begeben, um NATO-Manöver in den östlichen Mitgliedstaaten vorzubereiten.

Die Annexion der Krim durch Russland nährt Befürchtungen, dass Moskau auch nach den von vielen Russischstämmigen bewohnten Regionen im Süden und Osten der Ukraine greifen könnte. "Die Gefahr einer Invasion der Ost- und Südukraine ist real", sagte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk der "Zeit". "Besser als jede Garantie auf dem Papier ist die physische Präsenz der NATO in Polen."