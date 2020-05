Familie aus Ukraine darf nicht nach Österreich

Die Schwarzmeer-Stadt Mariupol war in der Vorwoche Brennpunkt des Krieges in der Ostukraine. Während die mit schweren russischen Waffen aufgerüsteten Separatisten gegen die Hafenstadt anrannten, hatten es drei ihrer Bewohner in letzter Minute nach Kiew geschafft. Ganna, ihr Lebensgefährte Oleks und die fünfjährige Tochter Yeva wurden bei der österreichischen Botschaft vorstellig. Da sie in ihrer Heimatstadt keine Visa-Anträge stellen konnten, war die mühsame Reise in die Hauptstadt unumgänglich.

Ein Freund aus Wien, der zuvor Gast bei ihnen in Mariupol gewesen war, hatte sie jetzt im Gegenzug nach Österreich eingeladen. "Ich hatte ihnen in diesem Jahr mehrfach vorgeschlagen, wenigsten für ein paar Wochen dem Krieg zu entkommen", erzählt Raimund Schallauer dem KURIER, "aber erst als die Situation wirklich gefährlich wurde, willigten sie ein."