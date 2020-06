Konflikt mit Moskau: Kiew will Treffen in Wien

Die militärische Krise in Slawjansk und anderen Städten der Ostukraine hat sich massiv verschärft, seit das ukrainische Militär eine umfassende Offensive gegen die Separatisten eröffnet hat. Dabei kam es am Freitag zu zahlreichen Todesopfern unter den pro-russischen Kämpfern. Bei den Begräbnisfeierlichkeiten am Samstag kochten die Emotionen gegen die Regierung in Kiew hoch.

Moskau schaltete sich am Samstag in das Tauziehen um die Gefangenen ein. „Wir sind der Meinung, dass diese Menschen sobald wie möglich freikommen müssen“, erklärte Russlands Botschafter bei der OSZE. Man verhandle vor Ort mit den Separatisten und bemühe sich um eine „Lösung der Lage“.

Moskaus Bemühungen um eine Entspannung kommen keine Sekunde zu früh, steht man doch unter wachsendem politischem Druck. Die Regierungen der G-7, also der sieben führenden Industrieländer, allen voran die USA, werfen der russischen Regierung vor, ungeachtet des kürzlich getroffenen Abkommens in Genf nichts für die Lösung der Krise zu tun. Man hat angekündigt , „zügig“ weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Diese Maßnahmen könnten „über die Bereiche, Wirtschaft, Handel und Finanzen hinausgehen“. Bisher richten sich die Sanktionen gegen Russland lediglich gegen bestimmte Einzelpersonen. Zu umfassenden wirtschaftlichen Boykottmaßnahmen konnte man sich bisher nicht durchringen, auch weil viele große westliche Industrieunternehmen vor negativen Konsequenzen warnen. Auch die EU will schon am Montag über weitere Verschärfungen ihrer Sanktionen verhandeln.