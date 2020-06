Waffen für die Ukraine? Obama bremst

Die Diplomatie hat vorerst ausgedient, jetzt muss man Wladimir Putin in der Ukraine mit Waffengewalt entgegentreten: Das ist die martialische Botschaft, mit der einflussreiche US-Politiker und Militärs in diesen Tagen an die Öffentlichkeit gehen. Mit Persönlichkeiten wie dem ehemaligen NATO-Oberbefehlshaber Wesley Clark, oder dem ehemaligen US-Botschafter bei der NATO, Ivo Daalder, an der Spitze macht man in Washington Stimmung für Waffenlieferungen an die Ukraine. "Jetzt", so der Titel von Daalders Gastkommentar in der Financial Times, "ist die Zeit gekommen, um Waffenhilfe für die Ukraine zu leisten".

Verhandlungen mit Putin hätten zurzeit keinen Sinn, macht John Herbst, einer der Köpfe der Initiative in Washington, gegenüber dem KURIER deutlich: "Er hat sämtliche Verträge zur Ukraine vom ersten Tag an gebrochen." Der langjährige US-Botschafter in der Ukraine (2003–2006) sieht daher derzeit nur eine Strategie, um Russland in der Ukraine entgegenzutreten: " Putin muss endlich einen hohen Preis für seine Besatzungspolitik leisten. Er wird erst einlenken, wenn noch viel mehr russische Soldaten in der Ukraine gefallen sind."

Im politischen Washington, gibt sich Herbst siegessicher, "verstehen die meisten inzwischen sehr gut, was zu tun ist." Tatsächlich hat das Repräsentantenhaus schon im Dezember eine Resolution verabschiedet, die grünes Licht für Waffen an die Ukraine gibt. Eine ähnliche Resolution soll in den nächsten Tagen im Senat abgewunken werden. Nur Präsident Obama widersetzt sich bisher den Plänen. Herbst: "Er versteht den Konflikt einfach nicht – und vor allem nicht, dass für eine Lösung eine Führungsrolle der USA nötig ist."