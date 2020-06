Neue Anlauf für Waffenruhe in Ostukraine

Russlands Gegenangriff: „Militärübungen, die Stationierung atomwaffenfähiger Flugzeuge in den baltischen Staaten“ durch die NATO hätten die „Zerstörung“ der Stabilität in Nordeuropa zur Folge, so der russische Vize-Außenminister Meschkow. Zudem warnte er Kiew vor einem NATO-Beitritt. Präsident Poroschenko hatte diesen per Referendum ins Spiel gebracht. Die Allianz: Jedes Land könne frei entscheiden.

Abseits der Ukraine-Frage gaben die NATO-Staaten grünes Licht für eine neue Afghanistan-Mission: „Resolute Support“ startet im Jänner mit 12.000 Soldaten aus 20 Ländern. Ihre Aufgaben sind Ausbildung und Beratung der Sicherheitskräfte des Landes, aber keine Kampfeinsätze.