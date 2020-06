Trotz Waffenabzugs warnt NATO vor Eskalation

Ein ganzer Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, wie man Territorien der Ukraine in die Russische Föderation integrieren könnte: Man müsse eine "Föderalisierung" oder gar eine "Konföderation“ anstreben, später einen Beitritt der ost- und südostukrainischen Gebiete zu einer Zollunion und abschließend eine direkte "Souveränisierung" mit anschließender Annexion an Russland. Passieren soll dieser letzte Schritt mittels Referenden - Zitat. „Am allerwichtigsten ist es, dass die Weltöffentlichkeit wenig Grund hat, an der Rechtmäßigkeit und der Aufrichtigkeit solcher Volksabstimmungen zu zweifeln.“

Zudem weist das Papier auf die Notwendigkeit einer PR-Kampagne in russischen und ukrainischen Medien hin: „Die Unterstützung für den Anschluss der ostukrainischen Regionen an Russland müssen breite Kreise der Gesellschaft in Russland selbst erklären.“