Empörung über Neonazi-Polizeichef

In einem offenen Brief der Kharkiwer Menschenrechtsgruppe heißt es, die Besetzung sei ein "Schlag ins Gesicht" jener, die für die "Europäische Wahl" der Ukraine eingestanden seien und bei der Revolution im vergangenen Winter ihr Leben riskiert hätten. Maksim Butkewitsch, profilierter Menschenrechtsaktivist in Kiew, äußert sich besorgt, dass die Wahl gerade auf einen Vertreter des Azow-Bataillons gefallen ist. "Es gibt keinen Zweifel an der Motivation dieser Menschen als Freiwillige", sagt Butkewitsch. Es gebe aber auch keinen Zweifel an ihrer politischen Gesinnung.

Es ist aber vor allem die Motivation und der Einsatz, die in Zeiten, da Teile der Ukraine besetzt sind, die Armee daniederliegt und die Angst vor einem weiteren Vormarsch der Separatisten umgeht, auch in der öffentlichen Meinung zählen. Und so argumentiert auch der Innenminister: Troyan habe sich durch seinen Einsatz an der Front vor allem bei der Rückeroberung und Verteidigung der Hafenstadt Mariupol hervorgetan. Menschenrechtler glauben, dass Troyan dafür belohnt werden sollte – oder dafür entschädigt, dass er auf der Liste der Volksfront von Premier Jazenjuk bei den Parlamentswahlen nicht den Einzug ins Parlament geschafft hat.

Der Reformdruck auf Innenminister Awakow jedenfalls ist nach den Worten Butkewitschs enorm. Laut der beschlossenen Antikorruptions-Reform sollen bis zu einer Million Staatsdiener ausgetauscht werden – ein Großteil im Sicherheitsapparat.

Laut Butkewitsch wie auch der Kharkiwer Menschenrechtsgruppe ist diese Reform an sich auf gutem Weg. Grundsätzlich sei sie mit Vertretern der Zivilgesellschaft ausgearbeitet worden, sagt er. Und auch bei vorangegangenen Neubesetzungen sei die Zivilgesellschaft wie vereinbart miteinbezogen worden. Das sei im Falle Troyans aber in keiner Weise geschehen, sagt Butkewitsch. Wieso, kann er nicht sagen: "Schwer zu sagen, was hinter der Besetzung steht, wir wissen nicht, was in ihren Köpfen vorgeht."