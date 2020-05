Überlebende aus Utøya erzählen

Völlig verängstigt verkrochen sich die Teenager überall, wo sie nur konnten. Hinter Felsen, unter Büsche. Die 22-jährige Nicoline Bjerge Schie berichtete dem Dagbladet , wie sie sich unter Todesangst versteckt hielt: "Ich hörte die Schüsse. Sie kamen mit etwa zehn Sekunden Abstand über eine Dreiviertelstunde." Sie wollten Hilfe rufen, aber fürchteten, sich zu verraten, wenn sie telefonieren würden. Also sendeten sie SMS.

Auch Anita Bakaas' Tochter hatte ihr Handy bei sich.



Das Mädchen versteckte sich mit vier anderen in einer Toilette und schrieb seiner Mutter Nachrichten. "Während sie sich dort versteckte, wurden vor der Klotür Menschen erschossen", sagte Bakaas zur BBC . Ein Vater bekam von seiner Tochter eine spartanische SMS: "Da wird geschossen. Ich verstecke mich." - "Wir haben dann per SMS kommuniziert. Sie sagte, ich soll nicht anrufen, weil sie Angst hatte, dann entdeckt zu werden", sagte er.

Die Abgeordnete Stine Renate Haheim war auch in dem Ferienlager. "Wir sind alle in andere Richtungen gelaufen - in den Wald, zum Wasser, hinter Felsen. Wir hatten Handy-Kontakt mit den anderen. Überall waren kleine Gruppen. Wir haben versucht zu erkennen, wo die Schüsse herkamen." Eine Camp-Betreuerin erzählt, dass sie sich unter einem großen Felsen am Wasser versteckt hatte. Dann stellte sich der Attentäter darauf, um noch weitere Kinder zu finden: "Ich konnte ihn atmen hören, wie er da auf dem Stein stand."

Die Menschen am Festland merkten, dass auf der Insel etwas passierte. "Wir hörten Leute schreien, es war furchtbar", erzählte ein Teenager im britischen TV. "Viele winkten zu unser herüber."