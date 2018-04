TV-Duell: Was für Trump, was für Clinton spricht

Es soll eines der größten TV-Ereignisse in der Geschichte der Vereinigten Staaten werden. Mehr als 100 Millionen US-Amerikaner werden einschalten. Um 3:00 Uhr Nachts mitteleuropäischer Zeit werden sich Donald Trump und Hillary Clinton in ihrem ersten TV-Duell gegenüberstehen. Hinter den Superlativen und abseits der gigantischen Show steht die Frage, ob die drei TV-Debatten tatsächlich die Wahl entscheiden können. 2012 zum Beispiel überholte Mitt Romney nach einer überraschend starken Performance Barack Obama in den Umfragen, die Wahl verlor er trotzdem. 2004 besagten alle Umfragen, dass die Wähler John Kerry bei den drei Duellen gegen George W. Bush als Sieger sahen, die Wahl gewann Bush.

Dennoch: Ein grober Fehler, eine katastrophale Performance könnten eine sehr knappe Wahl vielleicht entscheiden. Die Statistik lehrt uns, dass Trump größere Chancen hat, vom Duell zu profitieren. Bei den vergangenen zehn Präsidentschaftswahlen hat acht Mal der Kandidat jener Partei, die nicht den Präsidenten stellt, in den Umfragen zugelegt. Wie stehen nun die Chancen der Kandidaten abseits der Statistik?