Türkei-Wahl: Denkzettel für Erdogan

Während es den ganzen Wahltag über hier fast gespenstisch still war in der Stadt, begannen am späten Nachmittag wieder viele hupende Autos mit schwenkenden HDP-Fahnen, rufend, singend, Victory-Zeichen in die Höhe zu recken, rumzukurven. So wie den ganzen Samstag über vor der Wahl. Erleichterung und Freude in den Gesichtern auf der Straße, in Geschäften, selbst bei den neben ihren gepanzerten Fahrzeugen stehenden Polizisten.

Nur knapp nach den ersten Hochrechnungen, die den Einzug ins Parlament - und 78 % für die HDP hier in Diyarbakir voraussagten, gab's an manchen Orten Schrecksekunden. Zuvor hatten Gerüchte von Bombendrohungen die Runde gemacht. Dann knallte es. Und immerhin gab es ja am Freitag bei der Wahlveranstaltung mit Zehntausenden zwei Bomben, die bisher 3 Todesopfer, 402 Verletzte, davon 16 schwer gefordert hatten. Doch am Wahlabend erwiesen sich die Explosionen als harmlos - Feuerwerke an verschiedenen Stellen der Stadt.

Als am Abend das Ergebnis fix war, gab es dann kein Halten mehr: Es wurde getanzt und getrommelt an allen Ecken und Enden. Hupende Autos warteten auf Tanzpausen, um voranzukommen.