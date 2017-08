Türkei fordert von Deutschland Auslieferung eines Theologen

Die Türkei fordert von Deutschland die Auslieferung eines Theologen, der in den Putsch vom Juli 2016 maßgeblich verwickelt sein soll. Die türkische Regierung habe eine Note an die Bundesregierung geschickt, in der die Auslieferung von Adil Öksüz gefordert werde, teilte Außenminister Mevlut Cavusoglu am Mittwoch mit.

Dieser sei "Imam" des türkischen Luftwaffenpersonals gewesen, das vergangenes Jahr das türkische Parlament bombardiert habe. Die türkischen Behörden teilten mit, dass Öksüz im vergangenen Juli kurz nach dem Putschversuch in der Nähe der Luftwaffenbasis verhaftet worden sei. Er sei aber auf der Flucht, nachdem Richter ihn zwei Tage später wieder entlassen hätten. Türkische Medien berichteten, dass Öksüz in Frankfurt und Ulm gesehen worden sei und eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung in Baden-Württemberg erhalten habe.