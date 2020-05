Erdogan riskiert einen "Bürgerkrieg"

Die Leidtragenden seien die Kurden, meint Irfan Aktan, der sich wieder an die düsterste Zeit der Repression in den 1990er-Jahren erinnert fühlt. " Erdogan kriminalisiert kurdische Demonstranten in der Türkei als Vandalen", analysiert der Publizist, "und er schürt den Konflikt zwischen Nationalisten beziehungsweise Islamisten und den Kurden" – um dann umso härter durchgreifen zu können.

" Erdogan bekämpft lieber die PKK als den ,Islamischen Staat‘", sagt Aktan, der auf Einladung der entwicklungspolitischen NGO VIDC in Wien war. Es gehe um eine Schwächung der Untergrundbewegung, die engstens mit der politischen und militärischen Führung der syrischen Kurden verwoben sei und weiterhin starke Mobilisierungskraft habe. So habe die PKK zuletzt starken Zulauf an kampfbereiten Männern und Frauen verzeichnet.

Alle Augen der Kurden in der Türkei richteten sich derzeit jedenfalls auf Kobane, wo Einheiten des syrischen PKK-Ablegers YPG die Stadt gegen die Terroristen des "Islamischen Staates" (IS) verteidigen. "Setzen sich die Kurden durch, die dort ja drei selbst verwaltete Kantone errichtet haben, werden das auch die türkischen Kurden fordern. Fällt Kobane hingegen, werden sie Ankara dafür verantwortlich machen", betont der Experte, "und das könnte dann in einen Bürgerkrieg in der Türkei münden."

Ein Triumph des IS in der derzeit so umkämpften Stadt würde den gesamten Raum weiter destabilisieren: In Syrien würde es dann zu weiteren Massakern der selbst ernannten "Gotteskrieger" an den Kurden in den verbliebenen zwei Kantonen kommen. Und auch in der bisher relativ friedlichen kurdischen Autonomieregion im Nordirak würden die Kobane-Schockwellen zu spüren sein: "Die kurdische Bevölkerung dort würde dann ihren Führer Barzani unter Druck setzen, die einigermaßen guten Beziehungen zu der Türkei zu beenden", glaubt Irfan Aktan.

Das pragmatische Verhältnis zwischen Ankara und Erbil hat vor allem einen – ökonomischen – Grund: Die irakischen Kurden brauchen die Türkei für ihre Erdölexporte, und türkische Unternehmen machen seit geraumer Zeit blendende Geschäfte in der boomenden Zone.