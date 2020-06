Die harte Tour des „Sultans“

Schon in seiner Kindheit musste er in seinem Istanbuler Distrikt Kasimpasa Sesam-Ringe verkaufen, um das Einkommen der Familie aufzubessern. Der kleine Tayyip biss sich durch. Er war ehrgeizig, beharrlich, mit einem Zug zum Tor – was dem streng gläubigen Muslimen und leidenschaftlichen Kicker den Spitznamen „ Imam Beckenbauer“ eintrug.

Doch er sollte nicht auf dem Rasen brillieren, sondern auf dem Parkett der Politik. Früh sympathisierte Erdogan mit dem politischem Islam in der Türkei und mit dessen Grauer Eminenz, Necmettin Erbakan. Der war sein Mentor. Mit nur 40 Jahren wurde Erdogan 1994 Bürgermeister von Istanbul. Und zeigte erstmals eine Eigenschaft, die er später auch als Premier an den Tag legte: In Religionsfragen streng konservativ – seine Frau Emine und die beiden Töchter tragen stets das Kopftuch, in der realen Politik aber sehr pragmatisch. Dass in seiner Amtszeit Müllabfuhr und Wasserversorgung plötzlich funktionierten, machten den Saubermann vom Bosporus im ganzen Land bekannt.

Aufgrund seines Erfolges und seiner Popularität wähnte er sich als unantastbar. Ein Irrtum, dem er auch rund um die aktuellen Proteste in Istanbul erliegen sollte: „Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten.“ Wegen dieses Sagers, den Kritiker als Beleg für Erdogans vermeintliche islamistische Agenda heranziehen, landete er 1999 für vier Monate im Gefängnis.