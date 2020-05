Alle Macht für Erdogan

Erdogans Reden auf den Marktplätzen überall in der Türkei folgen immer demselben Muster: Er lobt die Leistungen der AKP in den vergangenen Jahren – Autobahnen, Brücken, Schuldenrückzahlung beim Internationalen Währungsfonds ( IWF) – und attackiert die Oppositionsparteien. Hin und wieder tritt der fromme Muslim mit dem Koran in der Hand auf.

Da er seine Ansprachen offiziell nicht als Wahlkampfauftritte bezeichnen darf, nutzt der Präsident jeden erdenklichen Anlass, um seine Botschaften an die 54 Millionen Wähler loszuwerden. Häufig spricht er bei der Einweihung öffentlicher Bauprojekte. Zuletzt beehrte er die Jahresversammlung des Busfahrer-Verbandes.

Dass Erdogan einen Wahlkampf prägt, an dem er eigentlich nicht teilnehmen darf, hat einen einfachen Grund: Am 7. Juni geht es um die politische Zukunft des 61-jährigen Staatsoberhauptes. Erdogan möchte die parlamentarische Demokratie der Türkei durch ein Präsidialsystem ersetzen – mit ihm selbst an der Spitze, versteht sich. Seine Gegner sprechen von der Gefahr einer Diktatur.

Absolute Mehrheit Ob die Türken ihrem Präsidenten am 7. Juni folgen werden, ist ungewiss. Erdogan weiß aus Umfragen, dass die AKP an Zuspruch verliert und möglicherweise sogar um ihre absolute Mehrheit im Parlament bangen muss. Die zunächst als Ziel genannte Zahl von 400 Abgeordneten zur Durchsetzung des Präsidialsystems per Verfassungsänderung ist nicht zu erreichen. Korruptionsvorwürfe gegen die Regierung, die nachlassende Konjunktur und die steigende Arbeitslosigkeit machen der AKP zu schaffen. Nach einer Studie der Istanbuler Koc-Universität haben 48 Prozent der Türken den Eindruck, es gehe mit der Wirtschaft bergab.

Und doch dürfte die Erdogan-Partei am Wahltag mit 40 bis 45 Prozent stärkste politische Kraft der Türkei bleiben. Warum das so ist, kann ein Normalbürger wie Mesut gut erklären. Mesut, Ende 40, ist Kleinunternehmer und verdient seinen Lebensunterhalt als Spediteur mit einem einzigen, nicht mehr ganz neuen Kleinlaster. Er ist stolz auf seinen bescheidenen Wohlstand und auf den sozialen Aufstieg seiner Familie – seine Tochter studiert Betriebswirtschaft und will in einer Bank arbeiten. Solche Perspektiven wären vor 15 Jahren für jemanden wie Mesut undenkbar gewesen." Tayyip hat das Land nach vorne gebracht, er ist ein starker Politiker, die Leute mögen das", sagt Mesut, der wie viele Türken den Präsidenten beim Vornamen nennt. Er werde am 7. Juni wieder der Erdogan-Partei die Stimme geben, weil er um die politische Stabilität des Landes fürchte, wenn die AKP die Mehrheit verlöre. Eine Alternative zur AKP sehe er nicht, sagt Mesut. Der ungeschickt agierende säkuläre Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu etwa komme nicht in Frage: "Dem gibst du zehn Schafe, auf die er aufpassen soll, und er verliert fünf davon."