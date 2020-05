Wut über Amnestie für 7500 Kriminelle

Klaus selbst begründete seine Entscheidung, die im engsten Beraterkreis gefallen war, als „ein Zeichen der Versöhnung und des Verzeihens, auf das wir in diesem Land nicht verzichten sollten", so Klaus in der Zeitung MF Dnes.

Klaus, dessen zweite und letzte fünfjährige Amtszeit am 7. März zu Ende geht, erteilte eine kollektive Amnestie zum ersten Mal in seiner Präsidenten-Ära. Bisher hatte er nur einzelne Leute ausnahmsweise aufgrund ihrer Gesuche begnadigt. Klaus zählte eher zu den Kritikern von kollektiven Amnestien, wie sie sein Vorgänger Vaclav Havel - insgesamt drei Mal - erteilt hatte.