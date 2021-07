Tschechien will "Nachtwölfe" streng beobachten

Die kremltreuen Rocker wollen mit ihrer Tour von Moskau nach Berlin (die auch über Österreich führen soll) an den 70. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler erinnern. Polen hatte die Aktion als Provokation kritisiert und den " Nachtwölfen" die Einreise am Montag verweigert. Damit ist den Rockern der Weg in den Westen versperrt, da die Ukraine für die kremltreue Truppe kaum bereisbar ist.

Russland forderte Polen erneut auf, den " Nachtwölfen" für ihre Fahrt die Einreise in den Schengen-Raum zu ermöglichen. "Die polnischen Behörden haben kein Recht, russischen Bürgern das Gedenken an die im Kampf gegen den Faschismus Gefallenen zu verbieten", teilte der Menschenrechtsbeauftragte beim russischen Außenministerium, Konstantin Dolgow, am Dienstag mit.

Warschau lasse sich von "Ängsten" leiten, vertrete eine "frevelhafte Position" und "verhöhne" die Geschichte, kritisierte Dolgow. Seinen Angaben zufolge wollen die Rocker auch die von der Roten Armee befreiten deutschen Konzentrationslager Auschwitz und Majdanek besuchen.