Nach Debakel: Grabenkriege in Schwarzenberg-Partei

Wir haben ordentlich eine auf den Deckel gekriegt": Es wäre nicht Karel Schwarzenberg, hätte er nicht auch für politische Rückschläge seinen grantelnden Humor parat. So souverän wie der Chef aber geht seine Partei nicht mit der krachenden Niederlage bei den Kommunalwahlen in der Vorwoche um. Noch während am Samstag landesweit die Stichwahlen laufen, steht das Debakel der bürgerlichen TOP09 fest.

Am meisten schmerzt die Niederlage natürlich in der Hauptstadt Prag, seit Jahren Hochburg der Schwarzenberg-Partei. Hier hat der bisherige Bürgermeister Tomas Hudecek die Mehrheit abgeben müssen, an jene Partei, die zunehmend die Rolle der TOP09 in der tschechischen Politik übernimmt: Die ANO-Bewegung des Unternehmers und Multimillionärs Andrej Babis.

Obwohl der seit dem Vorjahr als Finanzminister in einer Koalitionsregierung mit den Sozialdemokraten sitzt, hat das – anders als in Tschechiens Politik üblich – seiner Popularität kaum geschadet. Nach dem Sieg bei den Europawahlen dürften jetzt die Bürgermeisterposten in fast allen großen Städten an ANO gehen – eben auch in Prag. Bürgermeister Hudecek erwies sich aber nicht als guter Verlierer. Er kündigte umgehend seinen Austritt aus der Partei – nicht ohne der vorher öffentlich seine Meinung auszurichten. Die "Spiele hinter den Kulissen", die die TOP09 anfangs kritisiert habe, würde sie jetzt bei ihren Vertretern "stillschweigend hinnehmen."