Prag steuert frontal auf politische Krise zu

Präsident Milos Zeman steuert auf Kollisionskurs mit dem Prager Parlament und riskiert eine politische Krise in Tschechien. Nach dem Rücktritt der Regierung von Petr Necas in der Vorwoche sucht man einen neuen Premier. Doch der Staatschef und das Parlament haben in dieser Frage unvereinbare Vorstellungen. Während die bisher regierende rechtsliberale Koalition unter einer neuen Premierministerin weiterarbeiten will und dafür die bisherige Parlamentspräsidentin Miroslava Nemcova nominiert hat, will Präsident Zeman eine sogenannte Expertenregierung ernennen. Als deren Chef und damit zukünftigen Premier stellte er am Dienstag einen alten Vertrauten vor: Jiri Rusnok, vor mehr als zehn Jahren Finanzminister in Zemans damaliger Regierung. Derzeit ist der Sozialdemokrat Chef einer Vereinigung von Pensionsfonds und außerdem Berater des Präsidenten.