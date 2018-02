Trump: "Wäre unbewaffnet in Schulmassaker gerannt"

US-Präsident Donald Trump hätte sich nach eigener Schätzung dem Schulattentäter von Parkland (Florida) auch unbewaffnet entgegengestellt. "Ich glaube wirklich, dass ich da reingerannt wäre, auch wenn ich keine Waffe gehabt hätte", sagte Trump am Montag im Weißen Haus. Trump bezog sich auf das Massaker an einer High School, bei dem ein Ex-Schüler 17 Menschen erschossen hatte.

Erneut kritisierte Trump heftig einen bewaffneten Hilfspolizisten, der während des Massakers die Schule nicht betreten hatte. Der sowohl von Trump als auch seit Tagen in sozialen Netzwerken beschimpfte Polizist verteidigte sich am Montag. Der Polizist wünsche sich nichts mehr, als die 17 Leben gerettet zu haben, heißt es in der von US-Medien veröffentlichten Erklärung. Er sei aber kein Feigling. So hatte ihn auch Trump mehrfach genannt.

Erster Alarmhinweis lautete auf Knallkörper

Petersons Anwalt Joseph DiRuzzo kritisierte, dass der Polizeichef seine Vorwürfe gegen den Beamten öffentlich erhoben habe, ohne die Ergebnisse der internen Untersuchung abzuwarten. Sein Mandant sei sich sicher, durch die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera sowie die Aussagen von Augenzeugen entlastet zu werden.

Nach Schilderung des Anwalts war der für die Sicherheit an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland zuständige Beamte zu einem der Schulgebäude gelaufen, weil er einen Alarmhinweis auf "Knallkörper" bekommen habe. An Ort und Stelle habe er dann erkannt, dass die Knallgeräusche von Schüssen stammten. Doch habe er angenommen, dass die Schüsse nicht innerhalb der Schulgebäude fielen, sondern außerhalb irgendwo auf dem Gelände. In solchen Fällen besagten die Instruktionen der örtlichen Polizei, das die Beamten in Deckung gehen und Kontakt zu Kollegen aufnehmen sollten, führte der Anwalt aus. Peterson sei diesen Anweisungen gefolgt. Der von ihm ausgegebene Alarm habe zur Schließung des gesamten Geländes durch die Polizei geführt.

Erst später habe sich herausgestellt, dass der Schusswaffenangriff nicht draußen, sondern innerhalb eines der Schuldgebäude stattgefunden hatte, erklärte DiRuzzo. Peterson habe daraufhin dem eingetroffenen Sondereinsatzkommando seine Schlüssel für das Gebäude gegeben.

Trump: WTO eine Katastrophe für die USA

Wenn Trump gerade nicht einen einzelnen, 54-jährigen Hilfspolizisten für den Ausgang eines der außergewöhnlich vielen amerikanischen Schul-Amokläufen verantwortlich macht, geht er derzeit auf Konfrontationskurs zur Welthandelsorganisation (WTO). Die WTO sei eine Katastrophe für sein Land, sagte Trump zum Wochenauftakt. Wegen dieser Organisation sei es für die USA fast unmöglich, gute Geschäfte abzuschließen. Schon im Wahlkampf hatte Trump gegen die WTO-Regeln für den Freihandel gewettert. Die USA verlören seiner Meinung nach viel Geld an Mexiko und Kanada.

Trump hat sich über das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta mit Mexiko und Kanada immer wieder kritisch geäußert und mit einem Ausstieg gedroht. Das Abkommen benachteiligt nach seinen Worten vor allem die US-Autoindustrie und koste Arbeitsplätze in den USA.