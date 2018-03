US-Präsident Donald Trump macht den TV-Kommentator Larry Kudlow zu seinem wichtigsten Wirtschaftsberater. Er werde Direktor des National Economic Council, gab Trump am Donnerstag per Twitter bekannt.

Larry Kudlow will be my Chief Economic Advisor as Director of the National Economic Council. Our Country will have many years of Great Economic & Financial Success, with low taxes, unparalleled innovation, fair trade and an ever expanding labor force leading the way! #MAGA