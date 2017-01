Die National Mall ist die grüne Museumsmeile im Zentrum Washingtons. Über rund drei Kilometer erstreckt sich der Park vom Lincoln Memorial am Potomac River im Westen über das Washington Memorial bis zum Kapitol im Osten. Im Norden grenzt das Weiße Haus mit seinen Gärten an.

Jefferson legte als erster vorm Kapitol seinen Eid ab

Foto: AP/J. David Ake Auf den Stufen des Kapitols legen seit Thomas Jefferson im Jahr 1801 die US-Präsidenten ihren Amtseid ab.

Washington beauftragte französischen Architekten

Die Gestaltung des Parks geht bis zu den Wurzeln der US-Hauptstadt selbst zurück. Der erste US-Präsident George Washington beauftragte den aus Frankreich eingewanderten Architekten Pierre L'Enfant damit. 1791 entwarf dieser den Plan für das Areal, das für Feierlichkeiten und das nationale Andenken zur Verfügung stehen sollte.

Foto: REUTERS/JIM BOURG

Einen herausragenden Platz auf dem Capitol Hill hat der US-Kongress erhalten.

250.000 Menschen hörten "I Have a Dream"

Foto: ASSOCIATED PRESS Des Weiteren erinnern Denkmäler an wichtige Ereignisse und Persönlichkeiten der US-Geschichte - etwa an den Zweiten Weltkrieg, den Vietnamkrieg oder den schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King. Dieser hatte mit seiner Rede "Ich habe einen Traum (I Have a Dream)" im August 1963 rund 250.000 Menschen zur bis dahin größten Kundgebung der US-Geschichte auf der Mall versammeln können.

Neue Museen

Auf mehr als 400 Hektar beherbergt der Park zudem wichtige Museen wie das National Museum of American History, das Smithsonian National Museum of Natural History, die Nationalgalerie oder das National Museum of the American Indian.

Foto: AP/Susan Walsh Mit der Eröffnung des National Museum Of African American History And Culture (NMAAHC) in Sichtweite zu Weißem Haus und Washington Memorial wurde im September 2016 der Schlussstein der National Mall gesetzt.