Trump ernennt eigene Angelobung zum Feiertag

Es war eine seiner ersten Amtshandlungen: US-Präsident Donald Trump hat seine eigene Angelobung zu einem Feiertag erklärt, und nicht zu irgendeinem, sondern zum "National Day of Patriotic Devotion".

US-Präsidenten können per Dekret - eine so genannte Executive Order - einzelne Tage einmalig zu einem Feiertag erklären, George Bush hat nach dem Tod von Ronald Reagan 2004 einen Trauertag deklariert, Barack Obama im Jahr 2014 den Jahrestag der Anschläge vom 11. September zum "Patriots Day". Trumps Feiertag für sich selbst hat sein Pressesprecher Sean Spicer - wo sonst - auf Twitter angekündigt.

.@POTUS signing 3 things: Mattis waiver bill into law, formal nominations 2 Senate & proclamation for nat'l day of patriotism #Inauguration