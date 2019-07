Trump, das Klima und die Algenplage

Mit einer Rede, die laut Experten in Wissenschaft und Umweltgruppen von „alternativen Fakten“ durchsetzt war und an George Orwells „1984“ erinnerte, setzte Trump im Weißen Haus jetzt den Kontrapunkt. Er feierte sich als erfolgreichen Umweltschützer, der – anders als weltweit praktiziert – den Treibhausgas-Ausstoß dadurch reduzieren und perspektivisch für „sauberstes Wasser und klarste Luft“ sorgen will, indem er „teure und nicht effektive“ Auflagen aufhebt, die die US-Industrie strangulierten. Ohne in Details zu gehen, spielte Trump darauf an, dass Kohlekraftwerke künftig länger schädliches ausstoßen dürfen als nach dem 2015 von Obama verabschiedeten Clean Power Plan (Saubere-Energie-Plan) vorgesehen war.

Ähnliches gilt für Autoabgase. Hier will Trump gegen den Rat der heimischen Auto-Industrie, die globale Wettbewerbsnachteile befürchtet, strenge Auflagen streichen. Dabei spielt die Umweltbehörde EPA die Schlüsselrolle. Ihr Chef, Andrew Wheeler, ein ehemaliger Lobbyist der Kohle-Industrie, sagte sinngemäß, dass Amerikas ökologische Bilanz schon heute besser sei als in der Zeit vor Trump. Umweltgruppen halten dem entgegen, dass es „intellektuell unredlich“ sei, den Rückgang von -Emissionen zu feiern und zeitgleich fossile Energieträger wie Öl und Kohle zu fördern.

Ähnlich gelagert sind die Vorwürfe, wenn Trump behauptet, seine Regierung sei der „beste Interessenwahrer“ für die Erhaltung staatlicher Ländereien. Trump hat zahlreiche Naturschutz- und Küstengebiete für Bergbau, Öl- und Gasförderung geöffnet, den Einsatz von Agrar-Giften gelockert und Grenzwerte für Industrieabgase aufgeweicht, kontern Experten. Sie erinnerten daran, dass die USA nach einer aktuellen Untersuchung unter 195 Ländern weltweit bei der Belastung durch Smog, Ozon und Rußpartikeln an 123. Stelle liegen.

Die Demokraten warfen Trump „Etikettenschwindel“ beim Abbau von Treibhausgasen vor. Richtig sei, dass vor allem der Boom bei der Gasförderung die Emissionen binnen eines Jahrzehnt um rund zehn Prozent gesenkt hätte. „In Europa ist der Rückgang im gleichen Zeitraum teilweise mehr als doppelt so hoch“, sagen kalifornische Abgeordnete. Sie betonen, dass der Westküstenstaat mit scharfer Gesetzgebung und Förderung Erneuerbarer Energien bereits vor drei Jahren den Ausstoß von unter das Niveau von 1990 gedrückt habe – bei unverändert hoher Wirtschaftsleistung. Letzteres ist Trump wichtig. Er hob mehrfach hervor, dass die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens Umweltsünder wie China begünstigten und amerikanische Arbeiter bestrafen würden.