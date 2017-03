Trump beschuldigt Obama: Trump-Tower abgehört?

Diese Anschuldigung enthält Zündstoff. Via Twitter bezichtigt Donald Trump seinen Vorgänger Barack Obama, sein Domozil - den Trump Tower in New York - abgehört zu haben.

Einen Beweis blieb Trump freilich schuldig, es wurde nichts gefunden - so Trump weiter in seinem Tweet und fügte noch hinzu: Das ist mein "McCarthyismus". Laut Trump geschah die Abhöraktion im Oktober 2016, kurz vor den Präsidentenwahlen. Und Trump erinnerte an den Nixon-Watergate-Skandal.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. März 2017



How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. März 2017

Es ist freilich nicht das erste Mal, dass Trump eigenwillige Behauptungen in den Raum stellt und auch sein Vorgänger war immer wieder Ziel von Angriffen.

Der Begriff McCarthyismus stammt aus den 50er-Jahren und wurde eigentlich von einem Karikaturisten der Washington Post erfunden. In der so genannten McCarthy-Ära gab es ein wahre Hexenjagd gegen vermeintliche Unterstützer des Kommunismus und eine Welle der Bespitzelung und von Verschwörungstheorien.

Die Watergate-Affäre erschütterte Washington Anfang der 70er Jahre und führte zum Rücktritt des amtierenden republikanischen Präsidenten Richard Nixon. Im Watergate-Gebäudekomplex hatten die Demokraten seinerzeit ihr Hauptquartier. Dort wurden im Juni 1972 fünf Einbrecher überrascht, die offenbar dabei waren, Abhöranlagen zu installieren und Dokumente zu fotografieren. Ermittlungen ergaben, dass sie im Auftrag von Mitarbeitern aus Nixons Mannschaft handelten.

Vor allem zwei Journalisten der Washington Post waren maßgeblich an den Enthüllungen beteiligt, an deren Ende Nixon im Jahr 1974 seinen Rücktritt bekannt gab.