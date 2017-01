Trump attackiert Ikone der schwarzen Bürgerrechtler

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat abermals in einer Twitter-Attacke für Kopfschütteln und Kritik gesorgt. Weil der afroamerikanische Kongress-Abgeordnete John Lewis der Amtseinführung am Freitag fernbleiben wird – Trump sei wegen der russischen Einmischung im Wahlkampf "kein legitimer Präsident" –, traf den 76-Jährigen die Wut des künftigen Staatschefs: Der Parlamentarier solle sich lieber um seinen Wahlkreis in Georgia kümmern, dieser sei "kriminalitätsverseucht". Lewis stünde nur für "Gerede, Gerede, Gerede".

Congressman John Lewis should spend more time on fixing and helping his district, which is in horrible shape and falling apart (not to...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. Januar 2017

mention crime infested) rather than falsely complaining about the election results. All talk, talk, talk - no action or results. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. Januar 2017

An der Seite von Martin Luther King

Dies warf Trump ausgerechnet jenem Mann vor, der wegen seines friedlichen Kampfes für die Rechte der Schwarzen an der Seite Martin Luther Kings wiederholt von der Polizei zusammengeschlagen und festgenommen wurde.

Foto: dapd/William A. Smith Selbst unter den Republikanern erntete der jüngste Trump-Tweet Kritik: "John Lewis und sein ,Gerede‘ haben die Welt verändert", schrieb Senator Ben Sasse.