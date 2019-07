Trotz Drohgebärden am Golf: „Kriegsgefahr nicht gestiegen“

Hat also Trumps Plan, den Iran mit wirtschaftlichen Sanktionen und militärischer Drohkulisse in die Knie zu zwingen, funktioniert? „Nicht wirklich“, sagt Posch: „Der Iran reagiert zwar auf Trumps Entspannungssignale, aber es ist jetzt nicht so, dass Teheran alles aufgeben würde“.

Es sei eine Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten vorhanden, „nur müssen beide Seiten das der Bevölkerung erklären.“

Indes versucht Trump, seine NATO-Partner davon zu überzeugen, sich mit Schiffen an einer Mission am Golf zu beteiligen: „Das dient dazu, dass er die Beteiligten am Nukleardeal dazu bringen will, Farbe zu bekennen“, sagt Posch. Die Amerikaner wollten zeigen, dass die EU – allen voran Frankreich und Deutschland – zu ihrer Allianz mit den USA stehe, unabhängig von aller Diplomatie rund um den Nukleardeal. Bislang aber haben sich weder Berlin noch Paris dazu bereit erklärt, Schiffe gen Mittleren Osten zu senden. „Wir wissen nicht, ob diese Absagen definitiv sind – eventuell wollen beide Länder damit einen Verhandlungsspielraum gegenüber den USA gewinnen“, analysiert Posch.