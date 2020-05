15.000 Soldaten vor Einmarsch

Das Mausoleum eines mittelalterlichen Herrschers könnte das NATO-Mitglied Türkei schon bald in eine direkte militärische Auseinandersetzung mit der Dschihadisten-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) in Syrien treiben: IS-Truppen haben, wie der KURIER berichtete, rund um das von türkischen Soldaten in Syrien bewachte Mausoleum von Süleyman Schah, dem Großvater des osmanischen Reichsgründers Osman, starke Verbände zusammengezogen, wie die Regierung in Ankara mitteilte. Ankara befürchtet, dass der IS versuchen könnte, die 36 türkischen Wachsoldaten als Geiseln zu nehmen.

Das auf einer Halbinsel im Euphrat rund 35 Kilometer südlich der türkischen Grenze gelegene Mausoleum ist seit 1921 türkisches Staatsgebiet. Nun soll der IS rund tausend Kämpfer in der Nähe versammelt haben. Was sie vorhaben, ist nicht bekannt – die Region um das Mausoleum wird schon seit Monaten vom IS beherrscht, ohne dass ein Angriff versucht wurde. Türkische Elitesoldaten stehen an der nahen Grenze bereit, um im Notfall per Hubschrauber zum Mausoleum zu fliegen und die Wachsoldaten zu verteidigen.

Eine erneute Geiselnahme von Türken durch den IS könnte Ankara dazu zwingen, die gerade erst erklärte Bereitschaft zur Unterstützung der internationalen Anti-IS-Koalition wieder rückgängig zu machen. Die Türkei hatte erst nach Freilassung von fast 50 türkischen Geiseln durch den IS vor knapp zwei Wochen ihre ablehnende Haltung aufgegeben und eine aktive Teilnahme am Vorgehen gegen die Dschihadisten versprochen.