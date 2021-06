Syrien: Übergangsregierung mit "Technokraten" möglich

Die Gespräche werden von neuen Kämpfen überschattet. Am Donnerstag hatte das syrische Militär eine Offensive gegen die von Rebellen gehaltene Stadt Aleppo begonnen. Dort gingen die Kämpfe auch am Freitag weiter. Ein hochrangiger westlicher Diplomat warf der Regierung vor, die Friedensgespräche scheitern lassen zu wollen. "Wenn es einen Zeitpunkt gab, an dem sie keine Offensive hätten starten sollen, dann wäre das am Tag vor der Ankunft der Regierungsdelegation in Genf gewesen", sagte er. Die im Februar geschlossene Waffenruhe hat sich als brüchig erwiesen.

In der Region um Aleppo eroberte unterdessen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) nach eigenen Angaben und einem Bericht der oppositionellen Syrischen Beobachterstelle für Menschenrechte weiteres Gebiet. Unter anderem sei das Dorf Tal Shair eingenommen worden. Radikale Gruppen wie der IS sind vom Waffenstillstand ausgenommen.