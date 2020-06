Syrien: "Zeit zum Handeln ist gekommen"

Kinder werden abgeschlachtet wie Schafe, Mütter vergewaltigt. In einem Fall wurde ein Säugling mit Elektro-Schocks vor den Augen der Mutter gefoltert, nur weil diese nicht sagen wollte, wo sich ihr Mann befindet.“ In drastischen Worten, illustriert von ebenso drastischen Bildern, beschrieb eine syrische Ärztin am Freitag in Wien die Gräueltaten, die das Regime von Machthaber Assad in ihrer Heimat Tag für Tag verübt. Sie war Teil einer Delegation, die auf Einladung der FPÖ Wege diskutierte, das Blutvergießen zu stoppen.

Angeführt wurde die Gruppe von Nofal Dawalibi. Er ist der Sohn des 1962 vom syrischen Militär weggeputschten Premierministers Maaraouf Dawalibi, der später ins Exil nach Saudi-Arabien ging. In seiner Heimat finde ein „Genozid“ statt, sagte Nofal Dawalibi, „die Zeit zum Handeln ist gekommen“. Von der internationalen Staatengemeinschaft forderte er die Einrichtung humanitärer Korridore, Schutzzonen in Syrien für die Flüchtlinge und eine Übergangsregierung, die er bilden möchte, weiters eine Flugverbotszone, gegebenenfalls auch Luftangriffe sowie eine Unterstützung der Freien Syrischen Armee.

Von dieser war während der Pressekonferenz mit FPÖ-Chef Heinz Christian Strache ein General via Skype zugeschaltet, der sich in die Türkei abgesetzt hatte. Der Deserteur der syrischen Streitkräfte meinte fast ein wenig resigniert: „Wenn die Welt nur zusieht, bleibt uns nichts anderes übrig als uns zu wehren, so gut wir eben können.“ In einer Veröffentlichung einer Oppositionsgruppierung hieß es dazu: „Wir werden keinen Rückzieher machen und kämpfen bis zum letzten Blutstropfen.“