Syrien: Wieder Eskalation an türkischer Grenze

Nach einem Granatenangriff aus Syrien hat die türkische Armee in der Region Hatay am Samstagmorgen zurückgeschossen. Eine aus Syrien abgefeuerte Mörsergranate detonierte in einem Feld im Grenzgebiet der Provinz Hatay, meldet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Das türkische Militär habe daraufhin sofort das Feuer erwidert.

Der Vorfall ereignete sich im der Nähe des Dorfes Güveççi in der Provinz Hatay. In den vergangenen zwei Tagen hat die türkische Armee bereits zweimal Granatenbeschuss mit Gegenangriffen beantwortet. Am Freitag blieb es zwar zunächst ruhig an der syrisch-türkischen Grenze, am Abend schlug jedoch erneut eine Granate, abgefeuert aus Syrien, in der Provinz Hatay ein. Verletzt wurde niemand, die türkische Armee erwiderte das Feuer. Zuvor schon hatte sie schweres Gerät in die Region gebracht.

Am Mittwoch war der Grenzort Akcakale von Syrien aus mit Artilleriegranaten beschossen worden. Zwei Frau und drei Kinder starben dabei. Die türkische Armee hatte daraufhin ihrerseits Stellungen der syrischen Armee beschossen. Jetzt kehrt wieder Alltag ein – soweit dies möglich ist bei 100.000 Flüchtlingen, die sich in die benachbarte Türkei gerettet haben vor dem nahen Krieg.

In einer dringlich einberufenen Sitzung verurteilte der UN-Sicherheitsrat am Donnerstag Abend den syrischen Beschuss Akcakales und macht direkt die syrische Armee verantwortlich. "In schärfsten Worten" werde der Angriff "durch die syrischen Streitkräfte" verurteilt, so der Wortlaut. Der Rat fordere, dass "solche Verletzungen des internationalen Rechts sofort aufhören und sich nicht wiederholen", sagte der Präsident des Sicherheitsrates, der guatemaltekische UN-Botschafter Gert Rosenthal. Er mahnte, dass Syrien die "Souveränität und territoriale Integrität der Türkei" respektieren müsse.