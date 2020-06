Syrien: "Verstecken kann man sich nicht"

Zeitgleich, 160 Kilometer entfernt, in Damaskus:" Danke Russland! Danke China", skandiert die jubelnde Menge, als der Konvoi des russischen Außenministers Sergej Lawrow eintrifft. Zum zweiten Mal haben China und Russland am Samstag verhindert, dass die UN eine Resolution zur Krise in Syrien verabschiedet. Lawrow erntete den Applaus dafür, dass sich Moskau und Peking von den westlichen Ländern im Sicherheitsrat nicht instrumentalisieren ließen, wie es die Assad-Anhänger sehen. Auch der Iran lobte ihr "Verantwortungsbewusstsein", die Strategie "bestimmter Länder" zu durchkreuzen.

Nach dem Gespräch mit Assad zeigte sich der russische Außenminister zufrieden. Lawrow wolle den Präsidenten bei dem Treffen zu "demokratischen Reformen" drängen, hatte es davor geheißen. Dazu sei Syrien nun bereit. Assad will eine neue – diesmal größere – Beobachtermission der Arabischen Liga (AL) ins Land lassen und ein Referendum über eine neue Verfassung abhalten. Auch er sei an einem Ende der Gewalt, "von wo auch immer sie kommt", interessiert.

Mit den Worten "Jeder Führer sollte sich seiner Verantwortung bewusst sein", hatte Lawrow das Treffen eröffnet. "Sie sind sich Ihrer bewusst", schmierte er Machthaber Assad Honig ums Maul. Man wollte es mit Diplomatie versuchen, hieß es aus Moskau, ehe man die militärische Lösung in Betracht ziehe.

Die harsche Reaktion westlicher Politiker auf das Doppel-Veto hatte Lawrow zuvor als "hysterisch" bezeichnet. Doch auch in den Augen der AL haben Russland und China an Ansehen verloren. Doch die Liga will trotzdem weiter mit den beiden Staaten arbeiten, immerhin brauche man sie.