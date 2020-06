Syrien: Steht türkische Intervention bevor?

Freitagabend bestätigte eine jordanische Quelle die Berichte eines Oppositionellen aus Syrien, wonach es zwischen syrischen und jordanischen Truppen zu einem Grenzzwischenfall gekommen sei. Auch gepanzerte Fahrzeuge seien daran beteiligt gewesen. Zumindest auf jordanischer Seite habe es keine Verluste gegeben.

Die von Armee wie Rebellen ausgerufene Entscheidungsschlacht um Aleppo dürfte derzeit für die Aufständischen schlecht verlaufen: Einen Angriff auf den Flughafen der Stadt schlug die Armee zurück. Aus dem Stadtteil Salaheddin, einer ihrer Hochburgen, musste sich die Freie Syrische Armee (FSA) zurückziehen. Man sammle sich in einem benachbarten Viertel zum Gegenschlag, so ein Kommandant der FSA. Am Freitag gab es erneut Berichte, dass den Rebellen nach den wochenlangen Kämpfen die Munition ausgehe.

Hilfe kommt jetzt aus Großbritannien. Wie Außenminister William Hague bekannt gab, werde man der FSA Kommunikationsmittel, Schutzkleidung und Sanitätsausrüstung zukommen lassen, jedoch keine tödlichen Waffen.