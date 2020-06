Syrien: Skepsis über Waffenruhe

Ab 10. April sollen in Syrien die Waffen schweigen. Das hat Präsident Bashar al-Assad versprochen, aber noch will ihm niemand so recht glauben. Regimegegner meldeten am Dienstag unverändert heftige Kämpfe aus den Provinzen Daraa, Idlib und Damaskus-Land.



In den Diskussionsforen der sogenannten Revolutionskomitees wurde ein neues Täuschungsmanöver des Diktators vermutet, sonst hätte er die Waffenruhe ja sofort umsetzen können.