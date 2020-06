Syrien: "Sie haben nichts am Leben gelassen"

In Masraat al-Kobeir ist definitiv ein schreckliches Verbrechen verübt worden", sagte die Sprecherin der UN-Beobachter nach deren Rückkehr aus dem syrischen Dorf Freitagnacht: "Man kann den Geruch verbrannter Leichen riechen. Man kann auch im und um das Dorf Leichenteile sehen."

Nach Angaben von Augenzeugen wurden in Masraat al-Kobeir, das aus zwei Weilern besteht, am Mittwoch 78 Menschen mit Knüppeln erschlagen, erdrosselt, mit Messern aufgeschlitzt, bei lebendigem Leib verbrannt – darunter auch Frauen und Kinder.

Diese Zahl konnte die UN-Sprecherin vorerst nicht bestätigen. Denn viele Leichen wurden offenbar mit Pick-ups fortgeschafft. Aber die blutverschmierten Wände, die von Raketen und schweren Waffen stammenden Einschusslöcher sprechen eine deutliche Sprache. "Sie haben die Menschen getötet, sie haben die Tiere getötet, sie haben nichts in dem Dorf am Leben gelassen", sagte ein schockierter BBC-Reporter, der das UN-Team begleiten konnte.

Die Bevölkerung macht für das Massaker eine regierungsnahe Miliz von Alawiten verantwortlich – dieser Minderheit gehören auch Präsident Bashar al-Assad an und große Teile der Führung an. Die Opfer waren sunnitische Muslime. Die Regierung hingegen sieht "Terrorbanden" am Werk.