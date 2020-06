Syrien: Massaker an dutzenden Frauen und Kindern

Die Taten seien unter dem Schutz regulärer Soldaten von regierungsnahen Milizen verübt worden, erklärten Aktivisten. Die Regimegegner zeigten am Montag Videoaufnahmen von Kindern und Frauen, die in dem Viertel Karm al-Zeitoun mit Messern getötet und anschließend verbrannt wurden. Die staatlichen syrischen Medien machten für das Blutbad dagegen "terroristische Banden" verantwortlich. Diese hätten Dutzende Bewohner der Oppositionshochburg entführt und getötet, die Leichen verstümmelt und dann für die Zwecke der Zurschaustellung gefilmt. Aufgrund der schwierigen Situation für unabhängige Beobachter in Syrien konnten die Informationen von unabhängiger Seite nicht bestätigt werden. Die UN schätzen, dass seit Beginn des Aufstands gegen Assad vor einem Jahr mehr als 7.500 Menschen getötet wurden.

Weitere 24 Zivilisten sollen nach Angaben der Opposition in der Nacht auf Montag getötet worden sein, als sie versuchten, die Stadt Idlib zu verlassen. In einem Dorf im Bezirk Jabal al-Zawiya (Provinz Idlib) seien am Sonntagabend 35 Zivilisten "als Geiseln genommen worden". Die Regierungstruppen hätten damit gedroht, das Dorf Ain Laros erneut anzugreifen, wenn sich die Bewohner des Bezirks weigern sollten, Deserteure auszuliefern, die sich dort versteckt haben sollen. Bei der Explosion einer Autobombe vor einer Schule wurde am Montag in der syrischen Stadt Deraa ( Daraa) außerdem eine Schülerin getötet und 25 weitere Menschen verletzt worden.

Das Regime des Präsidenten Assad will "bis zum Endsieg" kämpfen, wie der syrische Botschafter in Moskau, Riad Khadad, nach Angaben der Agentur Interfax am Montag erklärte. Allerdings kündigte er an, dass Damaskus einem von Russland und der Arabischen Liga vorgelegten Friedensplan zustimmen will. Der UN-Sondergesandte Annan hatte den Plan am Sonntag in Damaskus überreicht. Der Vorschlag sieht unter anderem ein Ende der Gewalt auf beiden Seiten sowie die Zulassung humanitärer Hilfe vor. Er schließt fremde Einmischung in den Konflikt aus.