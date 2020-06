Syrien: Kämpfe nahe Österreichs Botschaft

In al-Mezzeh befinden sich auch einige Regierungseinrichtungen und viele Botschaften. Peter Launsky-Tieffenthal, der Sprecher des Außenministeriums, bestätigte gestern, dass die österreichische Vertretung von den Kämpfen "in geografischer Nähe" ausführlich berichtet habe. Im Gegensatz zu anderen EU-Missionen bleibt die österreichische geöffnet, um die noch etwa 170 Auslandsösterreicher in Syrien zu unterstützen und um die Lage zu beobachten. Es gebe eine enge Abstimmung und einen Informationsaustausch mit den EU-Partnern.

Laut Launsky-Tieffenthal werden die Auslandsösterreicher bereits seit Monaten aufgerufen, Syrien zu verlassen. Es werde immer schwieriger, ihnen zu helfen, und auch die Ausreisemöglichkeiten würden schlechter.