Syrien: Armee startet Gegenoffensive in Aleppo

Die USA trauen dem Militär zu, ein Massaker in Aleppo anzurichten. "Es sieht so aus, als ob das Regime sich dafür in Stellung bringt", sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Victoria Nuland, in Washington. Vor den Toren der Stadt seien Panzer aufgefahren, Flugzeuge und Hubschrauber seien mobilisiert. "Wir sind in höchstem Maße besorgt", die Stadt sei sehr dicht besiedelt. Sie befürchte einen "weiteren Verzweiflungsakt eines Regimes im Niedergang, um die Kontrolle aufrechtzuerhalten", sagte Nuland.

Auch die französische Regierung befürchtet ein neues Massaker: Durch die Ansammlung schweren Militärgerätes rund um Aleppo treffe die Regierung von Staatschef Bashar al-Assad "Vorbereitungen für ein neues Blutbad gegen sein Volk", sagte ein Sprecher von Außenminister Laurent Fabius am Freitag in Paris. Nachdrücklich wandte er sich gegen die "Verwendung schwerer Waffen durch das Regime".