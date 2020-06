Syrien: Angst vor einem Afghanistan-Szenario

In Syrien geht die Angst vor einer "Afghanisierung" des Landes um: Denn was im März 2012 als friedlicher Protest gegen das Regime vom Bashar al-Assad begonnen hat, verwandelt sich zunehmend in einen erbitterten Kampf zwischen den Sicherheitskräften und versprengt agierenden Gruppen von bewaffneten Oppositionellen. Die "Freie S­yrische Armee" (FSA), in der sich Überläufer der Regierungstruppen neu formiert haben, ist längst nicht mehr die einzige Kraft, die militärisch Widerstand leistet.

Mit jedem neuen Massaker wie in Al-Hula, wo vor einer Woche 108 Menschen – darunter 49 Kinder – von der Armee und mit ihr verbündeten Milizen niedergemetzelt wurden, wachse die Zahl der Regimegegner, "die keinen Respekt vor Menschenrechten haben", warnt ein Exil-Syrer. Der Mann, der anonym bleiben will, berichtet von Fällen, in denen Gefangene von islamischen Schnellgerichten verurteilt und exekutiert wurden. "Wenn uns der Westen nicht hilft, dann wird Syrien wie Afghanistan."