Ein Flüchtling erzählt: "Ohne Hilfe hätte ich es nicht geschafft"

In Ungarn warten bereits die Busse. "Wir wollten nicht einsteigen, wir hatten Angst in ein Lager gebracht zu werden." Adib sucht sich einen Fahrer, sieht den älteren Ungar eindringlich an: "Sag mir die Wahrheit, wohin fahren wir?" Nach Österreich lautet die Antwort. Die Gruppe bleibt skeptisch, steigt aber ein: "Was blieb uns anderes übrig?" Der Bus bringt sie tatsächlich in die Nähe von Nickelsdorf. Den Rest marschieren sie. "Plötzlich tauchten so viele Menschen auf, sie schrien ‚willkommen Flüchtlinge, willkommen‘." Es war das einzige Land, das sie so empfangen hat, erzählt Adib. Zwei Frauen fahren ihn und seine Freunde sogar in ihrem privaten Auto zum Wiener Hauptbahnhof.