Sudsudan: Armee rüstet zu Angriff

Die Armee bereitete unterdessen eine Offensive gegen die Rebellen in Bor vor. Die Streitkräfte seien nach dem Evakuierungseinsatz der USA "nun bereit, nach Bor vorzurücken", sagte Präsident Salva Kiir am Montag im Parlament. Zuvor hatte bereits Armeesprecher Philip Aguer eine Offensive in Bor angekündigt. Die Hauptstadt des unruhigen Bundesstaates Jonglei war am Mittwoch von Kämpfern des früheren Vize-Präsidenten Riek Machar eingenommen worden. Außerdem kontrollieren die Rebellen die wichtige Öl-Stadt Bentiu im Norden des Landes.

US-Präsident Barack Obama kündigte an, "wenn nötig zusätzliche Maßnahmen zum Schutz amerikanischer Staatsbürger, Bediensteter oder Objekte" zu erlassen. Derzeit seien rund 90 US-Soldaten im Südsudan im Einsatz. Neben den Vereinigten Staaten haben auch Deutschland und Großbritannien Flugzeuge entsandt, um ihre Diplomaten und andere Staatsbürger in Sicherheit zu bringen. Uganda, Kenia und der Libanon ordneten ebenfalls an, dass ihre Landsleute ausgeflogen werden.